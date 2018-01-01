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Футбольная школа ФК ЛЕГЕНДА

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Особенности

Тренерский штаб

Тренировки проходят по лучшим футбольным методикам под руководством опытных специалистов. Тренера футбольной школы Легенда используют открытый диалог в работе с детьми, индивидуальные и игровые упражнения на технику владения мячом.

Школа

На первоначальном этапе подготовки основная цель школы привить детям интерес и любовь к футболу. Развить чувство товарищества, командного духа. Подготовить детей к поступлению в профессиональные футбольные клубы.

Воспитанники

Для повышения интереса детей, команда школы Леганда принимает участие в детских футбольных турнирах, проводимых под эгидой Московской федерации футбола. Наши воспитанники проходят отборы в ведущие спортивные академии Москвы.

Футбольная школа Легенда открылась в 2018 году

Путь в тысячу миль начинается с одного маленького шага...© Франческо Тотти

Наша задача что бы каждый ребенок полюбил футбол так же как любим его мы. Мы молодая школа, но с большими планами и надеждами. Мы пристально следим за успехами каждого маленького футболиста.

Стоимость

Разовая тренировка
Разовое посещение
Стоимость

1100 р.

Стоимость занятия: 1100 р


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Клубная карта (4 тренировки)
Клубная карта (4 тренировоки)
Стоимость

4 000 р.

Стоимость занятия: 1000 р.


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Клубная карта (8 тренировок)
Клубная карта (8 тренировок)
Стоимость

6 500 р.

Стоимость занятия: 812 р.


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Мы действительно учим футболу, а не прикрываемся аниматорской работой

По этому формат занятия по абонементу наиболее удобен как для родителей, так и для вашего тренера. Это позволяет планировать нагрузку для ребенка, формировать командную деятельность в вашем филиале футбольной школы, а так же позволяет вам при болезни ребенка перенести занятия на другой день. Вы можете начать обучение с первого абонемента на один месяц, посмотреть насколько ваш ребенок втянется в игру и дальше принять решение о приобретении абонемента на более длительный период, позволяющего оптимизировать стоимость одного занятия. Оплата абонемента происходит после подписания договора на оказание услуг, сроки оказания и действия услуги начинаются с момента оплаты и заканчиваются по истечению соответствующего количества занятий, согласно абонементу. Занятия могут переноситься по причине болезни ребенка.

Наши услуги

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Групповые тренировки

Комплексное обучение футболу в группах размером не более 10 человек на одного тренера.

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Индивидуальные тренировки

Футбольные тренировки по индивидуальной программе, составленной с учётом особенностей каждого ребёнка.

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Тренировки для девочек

Хотя футбол традиционно считают спортом для мальчиков, исследование UEFA показало, что 80% девочек, занимающихся футболом, более уверены в себе благодаря тому, что играют в команде.

Расписание

  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 20:30
  • 21:00

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Наши достижения

Весенний чемпионат ОФЛ 2018 2-е место

Осенний чемпионат ОФЛ 2018 1-е место

Отзывы

Нам доверяют

Посмотрите, что пишут про нас родители воспитаников! И также оставьте отзыв!
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Клиент 1

Инна Донская

Все отлично, тренеровка построена на отработке движений и игровых моментов, а в конце дети делятся на команды и играют в футбол с тренерами, они в свою очередь подсказывают как играть правильно.

Клиент 2

Светлана Дроздова

У нас было всего несколько занятий, но впечатления самые положительные. Техника отрабатывается практически индивидуально, хорошая нагрузка, доброжелательная атмосфера. Ребята тренеры умеют работать с детьми. И несколько слов об админстраторе Виктории, очень душевная девушка. Любой вопрос решает оперативно, всегда готова помочь. Мы почувствовали, что нам здесь рады. Рекомендую.

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Наши специалисты подберут для Вашего ребенка лучшую программу и проведут в мир футбола.

Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего, любовь, к тому что вы делаете или учитесь делать..© Пеле

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