Футбольная школа ФК ЛЕГЕНДА

Мы действительно учим футболу, а не прикрываемся аниматорской работой

По этому формат занятия по абонементу наиболее удобен как для родителей, так и для вашего тренера. Это позволяет планировать нагрузку для ребенка, формировать командную деятельность в вашем филиале футбольной школы, а так же позволяет вам при болезни ребенка перенести занятия на другой день. Вы можете начать обучение с первого абонемента на один месяц, посмотреть насколько ваш ребенок втянется в игру и дальше принять решение о приобретении абонемента на более длительный период, позволяющего оптимизировать стоимость одного занятия. Оплата абонемента происходит после подписания договора на оказание услуг, сроки оказания и действия услуги начинаются с момента оплаты и заканчиваются по истечению соответствующего количества занятий, согласно абонементу. Занятия могут переноситься по причине болезни ребенка.