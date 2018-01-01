Футбольная школа ФК ЛЕГЕНДА

Оставьте заявку на первую бесплатную тренировку
Тренировки проходят по лучшим футбольным методикам под руководством опытных специалистов. Тренера футбольной школы Легенда используют открытый диалог в работе с детьми, индивидуальные и игровые упражнения на технику владения мячом.
На первоначальном этапе подготовки основная цель школы привить детям интерес и любовь к футболу. Развить чувство товарищества, командного духа. Подготовить детей к поступлению в профессиональные футбольные клубы.
Для повышения интереса детей, команда школы Леганда принимает участие в детских футбольных турнирах, проводимых под эгидой Московской федерации футбола. Наши воспитанники проходят отборы в ведущие спортивные академии Москвы.
Наша задача что бы каждый ребенок полюбил футбол так же как любим его мы. Мы молодая школа, но с большими планами и надеждами. Мы пристально следим за успехами каждого маленького футболиста.
Мы действительно учим футболу, а не прикрываемся аниматорской работой
По этому формат занятия по абонементу наиболее удобен как для родителей, так и для вашего тренера. Это позволяет планировать нагрузку для ребенка, формировать командную деятельность в вашем филиале футбольной школы, а так же позволяет вам при болезни ребенка перенести занятия на другой день. Вы можете начать обучение с первого абонемента на один месяц, посмотреть насколько ваш ребенок втянется в игру и дальше принять решение о приобретении абонемента на более длительный период, позволяющего оптимизировать стоимость одного занятия. Оплата абонемента происходит после подписания договора на оказание услуг, сроки оказания и действия услуги начинаются с момента оплаты и заканчиваются по истечению соответствующего количества занятий, согласно абонементу. Занятия могут переноситься по причине болезни ребенка.
Комплексное обучение футболу в группах размером не более 10 человек на одного тренера.
Футбольные тренировки по индивидуальной программе, составленной с учётом особенностей каждого ребёнка.
Хотя футбол традиционно считают спортом для мальчиков, исследование UEFA показало, что 80% девочек, занимающихся футболом, более уверены в себе благодаря тому, что играют в команде.
Все отлично, тренеровка построена на отработке движений и игровых моментов, а в конце дети делятся на команды и играют в футбол с тренерами, они в свою очередь подсказывают как играть правильно.
У нас было всего несколько занятий, но впечатления самые положительные. Техника отрабатывается практически индивидуально, хорошая нагрузка, доброжелательная атмосфера. Ребята тренеры умеют работать с детьми. И несколько слов об админстраторе Виктории, очень душевная девушка. Любой вопрос решает оперативно, всегда готова помочь. Мы почувствовали, что нам здесь рады. Рекомендую.